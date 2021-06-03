РИАМО - 3 июн. Выставка «Арх Москва» дает возможность узнать про новые тренды в строительстве, архитектуре и дизайне, а также задает вектор развития архитектуры в РФ, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

По мнению заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, международная выставка архитектуры и дизайна занимает особое место среди разнообразия отраслевых мероприятий.

«Выставка «Арх Москва» дает яркое и наглядное представление о том, как будет выглядеть и жить город будущего. Именно здесь мы впервые видим творческие идеи и градостроительные проекты, которые на многие годы вперед определяют тенденции развития современной архитектуры», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что в настоящее время столица входит в перечень лидеров по качеству и безопасности городской среды среди мировых мегаполисов. Так, большое внимание в городе уделяется градостроительной политике. Кроме того, Москва отступила от типового строительства и собирается создать для горожан комфортную городскую среду.

«Арх Москва» – это международное событие, которое проводится каждый год и объединяет ведущие иностранные и отечественные архитектурные и дизайнерские бюро, девелоперов, производителей материалов.