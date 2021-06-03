РИАМО - 3 июн. В столице следователи организовали проверку после смерти 18-летнего зацепера, тело которого нашли на крыше электропоезда сообщением Москва - Крюково, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

О подростке на крыше поезда стало известно вечером 2 июня от очевидца. После того, как поезд прибыл в депо Крюково, тело юноши нашли члены локомотивной бригады. Предварительно, молодой человек погиб от удара током.

На текущий момент следователи устанавливают обстоятельства и причины произошедшего. Необходимые экспертизы уже назначены.

Процессуальное решение планируется принять по результатам проверки.