РИАМО - 3 июн. Пожарные ликвидировали открытое горение мусора на площади 3 тыс. кв. м в городском округе Подольск, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В четверг в 16:40 поступило сообщение о возгорании в микрорайоне Климовск, улица Ленина, дом 1. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны. Уже в 16:55 был объявлен ранг пожара номер 2. После этого к месту пожара для замеров ПДК направился химический ПСО-1 «Мособлпожспаса».

Позже к тушению возгорания привлекли два пожарных вертолета Ка-32 от Московского авиационного центра.

В 18:20 был объявлен ранг пожара номер 3. Площадь возгорания составила 3 тыс. кв. м. В 20:23 пожар локализовали на площади 3,5 тыс. кв. м. Открытое горение удалось ликвидировать в 20:40.

К тушению привлечены 39 единиц техники, и 107 человек.