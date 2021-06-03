РИАМО - 3 июн. С начала следующего года столичные детские поликлиники перейдут на ведение исключительно электронных медицинских карт, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Весь мощный потенциал «цифры» мы понимали еще десять лет назад. Поэтому на протяжении этого времени Москва инвестировала в цифровизацию всех сфер городского хозяйства, включая здравоохранение. За это время мы накопили большой опыт. Все ошибочно считают, что цифровизация – это когда раньше документы заполнялись с помощью ручки, а теперь формируются их аналоги в электронном виде. А потом это все складывается в банку, которую красиво называют Big Data», — сказала Ракова на сессии «Цифровое здравоохранение: прозрачность, эффективность и качество» в рамках ПМЭФ-2021.

Она добавила, что несмотря на важность упомянутых условий, их недостаточно для того, чтобы «цифра» позволила перейти на новый уклад. Так, эффективность цифровизации возможна только вместе с переосмыслением и перестройкой всех процессов, а также с пониманием, что в центре должен быть пациент, а не услуга.

В качестве иллюстрации аргументов заммэра представила создание столичного телемедцентра и референс-центра. Первый создавался во время пандемии коронавирусной инфекции под то, чтобы вести пациентов с коронавирусом на дому. Так, с окончанием пандемии существование центра будет неэффективно, если не пересмотреть процессы оказания первой помощи в поликлинике и не встроить его в них.

Ракова отметила, что помимо прочего важна инфраструктура цифровизации, а именно цифровое оборудование, единая информационная система и структурированных данных.

Необходимо обеспечить перевод оборудования из аналогового в цифровое, а также – создать гибкие адаптивные информационные системы. Кроме того, у столицы есть наработки в сфере фрагментарности отраслевого методологического регулирования, которыми город может обмениваться опытом с регионами.

В настоящее время барьер на пути цифрового здравоохранения представляет собой недостаток готовых продуктов на рынке из-за чего мегаполис и стал создавать спрос, а также формировать подобный рынок самостоятельно.

«Полтора года назад мы стали формировать рынок цифрового зрения. Мы объявили эксперимент по цифровому зрению, не стали сами создавать сервисы, а пошли по модели открытых инноваций. Сейчас со всеми разработчиками определяем требования к продукту», — сказала Ракова.

Начиная с этого года в двух столичных поликлиниках ведется эксперимент по ведению медкарт только в электронном виде.