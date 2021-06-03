РИАМО - 3 июн. Сведения об ООО «ЭкспертОценка» внесли в реестр недобросовестных поставщиков за нарушения контракта по оценке недвижимости в подмосковном городском округе Клин, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Администрация округа заключила с фирмой контракт на оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой арендной платы объектов недвижимого имущества. Компания нарушила условия контракта и с ней расторгли договор в одностороннем порядке, соблюдая все правила.

На заседании комиссии антимонопольная служба не получила от фирмы документов, свидетельствующих об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы сторон и изучив доказательства, подмосковное УФАС решило внести сведения об ООО «ЭкспертОценка» в реестр недобросовестных поставщиков.