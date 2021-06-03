РИАМО - 3 июн. В городском округе Долгопрудный создадут высокотехнологичное молокоперерабатывающее предприятие, соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение подписали министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский и вице-президент группы компаний «Чистая линия» Армен Бениаминов.

«В рамках соглашения будет создано на территории городского округа Долгопрудный высокотехнологичное предприятие с мощностью переработки молока 500 т в день. Объем инвестиций составит 3,2 млрд рублей. Предприятие планирует выпускать мороженное, йогурты, плавленый сыр и другую молочную продукцию», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что «Чистая линия» предлагает возвести производственный комплекс, куда войдут объекты по приему и первичной обработке молока, а также производственный цех, морозильник, склад сырья и упаковки.

Воскресенский отметил, что начать стройку планируется в третьем квартале этого года, а закончить – в конце следующего. Строительство предприятия позволит создать около 400 новых рабочих мест.

По результатам прошлого года, Подмосковье – лидер по производству мороженого в России. Область изготовила свыше 73 тыс. т продукции.

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. На стенде Подмосковья на форуме представлено семь региональных брендов и 100 кг местных сыров.