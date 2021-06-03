РИАМО - 3 июн. В городском округе Истра реконструируют завод по производству сухих молочных смесей и сухой молочной основы, соответствующее соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашение подписали глава Минсельхозпрода Сергей Воскресенский и акционер ЗАО «Инфаприм» Зафар Азимов.

«Проект предусматривает реконструкцию в городском округе Истра Московской области завода по производству сухих адаптированных молочных смесей — заменителей женского молока, и сухой «молочной основы». Объем производства составляет 16,6 тыс. т заменителей грудного молока в год. Планируемый объем инвестиций — 3,8 млрд рублей», — сказал Воскресенский.

Он добавил, что завод возводится с четвертого квартала прошлого года и будет завершен во втором квартале 2023 года. После реконструкции на заводе появится свыше 120 новых рабочих мест.

По планам, поставки с завода планируются в российские регионы, а также в Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан, Армению, Грузию, Азербайджан, Беларусь и Молдову.

По итогам прошлого года Подмосковье занимает первое место в Центральном федеральном округе и России по производству сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В текущем году его деловую программу посвятят вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий. На стенде Подмосковья на форуме представлено семь региональных брендов и 100 кг местных сыров.