РИАМО - 3 июн. С начала года со столичных улиц эвакуировали 52 тыс. машин, чаще всего на специальные стоянки попадали автомобили Kia – более 8 тыс. машин, сообщает пресс-служба «Московского паркинга».

В топ по попаданию на спецстоянки также вошли марки Hyundai – около 7,3 тыс. раз, Volkswagen – почти 6,2 тыс., Toyota – порядка 5,2 тыс., Nissan – около 5 тыс., Mercedes-Benz – 4,8 тыс., BMW – 4,6 тыс., а также Skoda – порядка 3,9 тыс., Ford – 3,7 тыс. и ВАЗ – 3,06 тыс.

Лидером среди улиц для эвакуации стал проспект Мира. После идут Варшавское шоссе, Ленинградский проспект и Профсоюзная улица.

В местах, которые вошли в топ, находится много мест притяжения. В связи с этим водители могут припарковаться под запрещающим знаком, на тротуарах либо местах для инвалидов, что мешает другим участникам движения и провоцирует ДТП.

Водителям напомнили, что для того, чтобы не искать машину по специальным стоянкам, необходимо соблюдать правила парковки.

Что делать, если автомобиль эвакуировали в Москве и Подмосковье>>