РИАМО - 3 июн. Тринадцать малых городов и исторических поселений Подмосковья участвуют во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«Московская область ежегодно принимает активное участие в конкурсе Минстроя РФ, и этот год не исключение. В этом году мы направили 13 заявок. Надеемся, что конкурсная комиссия оценит проекты по достоинству», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Конкурс проводится для поддержки проектов по созданию привлекательных, комфортных городских пространств в малых городах и исторических поселениях. Благоустроенные общественные территории повышают качество жизни, становятся точками притяжения, как жителей города, так и туристов, способствуют развитию малого и среднего предпринимательства.

«Конкурс – это большое подспорье для малых городов и исторических поселений, старт ему дал президент Владимир Путин в 2018 году в подмосковной Коломне. За эти три года уже 21 наш проект одержал победу, 10 из которых полностью реализованы. По поручению губернатора Андрея Воробьева в каждом городе мы стараемся создавать места для комфортного и безопасного отдыха», — добавил Хайкин.

В конкурсе участвуют Серпухов, Кашира, Волоколамск, Дмитров, Клин, Луховицы, Пущино, Куровское (Орехово-Зуевский городской округ), Руза, Краснозаводск (Сергиево-Посадский городской округ), Талдом, Верея и Электрогорск.