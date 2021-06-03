РИАМО - 3 июн. Фонд содействия инновациям объявил об открытии конкурсного отбора по программам «Старт-1» и «Коммерциализация». К участию приглашают региональные компании, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Конкурс «Старт-1» направлен на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий. Участники конкурсного отбора проводят прикладные научные исследования и экспериментальные разработки, которые позволят проверить реализуемость заложенных в НИОКР научно-технических подходов и решений, а также оценить возможность создания на последующих стадиях реализации проекта продукта, востребованного на рынке. Победа в конкурсном отборе позволит получить грант на сумму до 3 млн рублей. Заявки на участие принимаются с 1 июля по 30 августа.

Конкурс «Коммерциализация» направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. Победители конкурсного отбора смогут получить до 20 млн рублей на реализацию своих проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации.

Объем необходимого внебюджетного финансирования должен составлять не менее 100% от суммы гранта. Прием заявок на участие в конкурсе проводится с 2 июня до 2 августа 2021 года.

«В прошлом году 24 подмосковных предпринимателя стали победителями конкурсного отбора Фонда содействия инновациям по программе «Старт», в рамках которой они привлекли 58 млн рублей. По программе «Коммерциализация» победителями были признаны 11 подмосковных компаний, которые привлекли более 213 млн рублей финансирования», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в этом году ведомство продолжает оказывать содействие подмосковному бизнесу в участии в конкурсных отбора Фонда.

Подать заявку для участия в конкурсе можно через систему АС Фонд-М: http://online.fasie.ru. Консультации по вопросам участия в конкурсном отборе предоставляются сотрудниками подмосковного Мининвеста через электронную почту или по телефону: babaykinaa@mosreg.ru, 8 (498) 602-06-04 доб. 40857 (Бабайкин Андрей Андреевич); chudinovvn@mosreg.ru, 8 (498) 602-06-04 доб. 40823 (Чудинов Виктор Николаевич).