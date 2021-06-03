РИАМО - 3 июн. Жителям Подмосковья необходимо помнить о сезонных мошенниках, которые создают фишинговые сайты в сфере туризма, а также продают неверные ответы для ЕГЭ, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

«Наша задача предупредить граждан о новых видах мошенничества, дать рекомендации, как их предотвратить и напомнить жителям Подмосковья о простых правилах безопасности в Интернете. Именно соблюдая необходимые правила профилактики, каждый из нас находится в безопасности», — сказал зампредседателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Роман Каратаев.

С марта по май 2021 года было зафиксировано более 150 фишинговых сайтов, связанных с предложениями по организации туров и перелетов, бронированию гостиниц и отелей по привлекательной цене.

После утверждения расписания ЕГЭ в сети появилась масса мошенников, которые продают якобы верные ответы. Низкая цена от 400 до 1000 рублей имеет популярность у школьников, хотя ответы могут быть неверными.

Чтобы не быть обманутым в интернете, нужно обязательно обращать внимание на адрес сайта. Стоп-факторами должны стать название, имитирующее известный магазин или бренд, но отличающееся на одну букву или символ, использование протокола http:// вместо https://, отсутствие замкнутого замочка перед адресом в браузерной строке.

Также часто на сайтах мошенников во время регистрации отсутствует момент принятия пользовательского соглашения, информации об обработке данных и обратной связи.