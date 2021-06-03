РИАМО - 3 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти создают из российской столицы «город любви», сообщает РИА Новости.

«Определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей, по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или <...> тех, кто говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», – сказал Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума.

Он добавил, что в настоящее время формируется другая парадигма – город, который любят или не любят, то есть общие эмоции, а не отдельные услуги.

Кроме того, по словам мэра, создание «города любви и есть вершина идеологии».

«Как раньше строили коммунизм, сейчас мы строим город любви», – добавил столичный градоначальник.

ПМЭФ-2021 проходит 2-5 июня. В текущем году его деловую программу посвятят вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий.

«Определить, хороший город или плохой, можно по количеству прибывающих и убывающих жителей, по количеству жителей, которые подумывают отсюда убраться, или <...> тех, кто говорят, что это то место, где я хочу жить и где хочу, чтобы мои дети жили», – сказал Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума.