РИАМО - 3 июн. Правительство Подмосковья, а также компании «РТ-Инвест», «Полигон ПГС» и «ВИВА Транс» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере переработки строительных отходов в рамках Петербургского международного экономический форума, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Соглашение с компаниями подписал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин. Согласно планам, компании создадут в области высокотехнологичные комплексы по перегрузке и переработке строительных отходов и грунтов.

«Сегодня в Подмосковье уже действует прозрачная и эффективная система обращения со строительными отходами. Создана автоматизированная система, в которой регистрируются отходопроизводители, перевозчики и переработчики. С 1 июня ОССиГ можно перевозить только при условии оформления электронного талона. Это позволит на порядок сократить число нарушений, связанных со строительными отходами, снизить число незаконных свалок», – сказал Разин.

Он добавил, что помимо прочего, отходы перерабатываются с извлечением полезных фракций для рециклинга. Кроме того, новые предприятия позволяют создать рабочие места, а также пополняют бюджеты всех уровней посредством обязательных платежей.

Министр отметил, что возведение перерабатывающих комплексов и их работу планируется контролировать.

Основным принципом создания инфраструктуры, как заметили инвесторы, станет максимальная прозрачность. В большинстве случаев комплексы будут принимать битый кирпич, бетон, а также разные металлы. Контроль за потоками отходов от места образования до комплекса по переработке планируется осуществлять с применением систем ГЛОНАСС и Региональной навигационно-информационной системы Московской области.

Генеральный директор «РТ-Инвест» Андрей Шипелов отметил, что в настоящее время строительные отходы представляют собой неупорядоченную отрасль.

Так, по словам Шипелова, компания ожидает, что подмосковная инициатива даст создать высокотехнологичную инфраструктуру по опыту системы обращения с ТКО.

Он добавил, что после переработки применять вторично можно будет до 80% строительных фракций, использование которых сократит добычу ископаемых ресурсов и позволит снизить разработку новых карьеров, что соответствует базовым принципам замкнутой экономики.