РИАМО - 3 июн. Строительство многофункционального центра хронических болезней на территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове планируют завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Пациенты с хроническими заболеваниями смогут пройти реабилитацию, адаптацию и социализацию, заняться профилактикой осложнений и неблагоприятных последствий хронических заболеваний.
По словам Бочкарева, в центре будут использоваться инновационные методики лечения возраст-ассоциированных заболеваний, специализированные технологии и международные медицинские протоколы.
Инвестиционное соглашение о реализации проекта между «Гросолим Лимитед» (инвестором «Хадасса» в Москве) и Фондом ММК подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Фонд обеспечит проектирование и строительство объекта до уровня отделки shell&core, затем здание передадут «Гросолим Лимитед» на условиях аренды на 20 лет с возможностью продления. Инвестор проведет чистовую отделку помещений, предоставит медицинское и немедицинское оборудование, а также профинансирует образовательную и научную деятельность.
По его словам, центр станет третьим зданием израильской клиники «Хадасса». В паллиативе и гериатрии мультидисциплинарные команды врачей, медсестер, социальных работников работают вместе, чтобы предоставить тяжелым больным и пациентам старших возрастных групп медицинскую, эмоциональную и техническую поддержку.
Хайруллин уверен, что клиника «Хадасса», известная во всем мире своей пациентоориентированностью и медицинским сервисом, сможет создать здесь современный технологичный центр, способный оказывать медицинскую помощь высокого уровня.
Акционер «Хадасса Москва» Евгений Туголуков добавил, что на территории медкластера собираются создать правильную среду, в которой пациенты будут чувствовать себя комфортно. По его словам, для этого в центре хронических болезней будет создана максимально адаптивная и функциональная среда, облик которой будет приближен к повседневной.
Всего в составе медкластера в Сколкове планируют построить медицинские объекты общей площадью 860 тыс. кв. м.
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