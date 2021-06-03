РИАМО - 3 июн. Строительство многофункционального центра хронических болезней на территории Международного медицинского кластера (ММК) в Сколкове планируют завершить в 2023 году, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На территории медкластера в Сколково в 2023 году появится многофункциональный центр хронических болезней – семиэтажное здание общей площадью 14 тыс. кв. метров. 16,5 тыс. пациентов ежегодно смогут получать здесь помощь по таким направлениям, как паллиативная помощь, гериатрия, сестринский уход, психотерапия и медицинская реабилитация», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Пациенты с хроническими заболеваниями смогут пройти реабилитацию, адаптацию и социализацию, заняться профилактикой осложнений и неблагоприятных последствий хронических заболеваний.

По словам Бочкарева, в центре будут использоваться инновационные методики лечения возраст-ассоциированных заболеваний, специализированные технологии и международные медицинские протоколы.

Инвестиционное соглашение о реализации проекта между «Гросолим Лимитед» (инвестором «Хадасса» в Москве) и Фондом ММК подписали на Петербургском международном экономическом форуме. Фонд обеспечит проектирование и строительство объекта до уровня отделки shell&core, затем здание передадут «Гросолим Лимитед» на условиях аренды на 20 лет с возможностью продления. Инвестор проведет чистовую отделку помещений, предоставит медицинское и немедицинское оборудование, а также профинансирует образовательную и научную деятельность.

«Развитие паллиативного направления сегодня особенно актуально – по оценкам ВОЗ, во всем мире паллиативную медицинскую помощь получают около 14% нуждающихся в ней людей. По данным ВОЗ, к 2030 году численность населения старше 60 лет превысит 1,4 млрд, а к 2050 – 2,1 млрд человек, им всем будет нужна медицинская помощь по различным направлениям», – сказал генеральный директор фонда ММК Ильдар Хайруллин.

По его словам, центр станет третьим зданием израильской клиники «Хадасса». В паллиативе и гериатрии мультидисциплинарные команды врачей, медсестер, социальных работников работают вместе, чтобы предоставить тяжелым больным и пациентам старших возрастных групп медицинскую, эмоциональную и техническую поддержку.

Хайруллин уверен, что клиника «Хадасса», известная во всем мире своей пациентоориентированностью и медицинским сервисом, сможет создать здесь современный технологичный центр, способный оказывать медицинскую помощь высокого уровня.

Акционер «Хадасса Москва» Евгений Туголуков добавил, что на территории медкластера собираются создать правильную среду, в которой пациенты будут чувствовать себя комфортно. По его словам, для этого в центре хронических болезней будет создана максимально адаптивная и функциональная среда, облик которой будет приближен к повседневной.

Всего в составе медкластера в Сколкове планируют построить медицинские объекты общей площадью 860 тыс. кв. м.

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