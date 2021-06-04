РИАМО - 4 июн. В России в пятницу состоится второй день сдачи Единого государственного эксзамена по русскому языку, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Это самый массовый экзамен из всех. Его результаты нужны для получения аттестата и поступления в вузы на любое направление. Результаты экзамена станут известны не позднее 22 июня.

Экзамен разделили на два дня из-за эпидобстановки, чтобы избежать массового скопления выпускников в пунктах сдачи ЕГЭ.

Основной период ЕГЭ в этом году проходит с 31 мая по 2 июля, на участие в экзаменах основного периода зарегистрировано более 724 тыс. человек.

В этом году ЕГЭ сдают только выпускники, планирующие поступать в вузы. Обязательным для всех является экзамен по русскому языку, остальные предметы одиннадцатиклассники сдают по выбору.

Следующий экзамен запланирован на 7 июня, в этот день будут сдавать математику. 11 июня пройдет сдача истории и физики.

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