РИАМО - 4 июн. Расписание некоторых поездов Киевского направления МЖД изменится в связи с работами на станции Москва-Сортировочная-Киевская с пятницы, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Развитие инфраструктуры продолжается для усиления пригородного пассажирского движения. С 4 по 5 июня будут проведены путевые работы на третьем главном пути.

Технологические «окна» назначены с 20:50 4 июня до 09:50 5 июня преимущественно в ночные часы, чтобы сохранить объемы движения в будни.

Во время проведения работ движение поездов на участке Москва-Сортировочная-Киевская – Солнечная будет организовано по соседним путям.

В связи с этим внесены изменения в расписание: у некоторых поездов изменятся время отправления и прибытия, количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания.