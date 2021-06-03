РИАМО - 3 июн. Основным страхом родителей в летнее время остается падение детей из окон, поэтому родителям советуют ставить замки на окна и не оставлять детей без присмотра, когда окна открыты, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

«В Подольске двухлетний мальчик на прошлой неделе облокотился на москитную сетку и выпал из окна, пока мама пошла на кухню ставить чайник. Ребенок погиб», - написала Мишонова на своей странице в Instagram.

Детский омбудсмен подчеркивает, что по статистике такие трагичные события происходят в самых обычных семьях, а не в неблагополучных, как многие привыкли думать.

По ее словам, в 2020 году в Подмосковье выпало из окон 90 детей.