РИАМО - 3 июн. Надгробие Дениса Денисовича Давыдова – сына Дениса Васильевича Давыдова, героя Отечественной войны 1812 года, поэта и известного представителя жанра «гусарской поэзии» планируют отреставрировать на Новодевичьем кладбище в столице в 2022 году, сообщает пресс-служба департамента культурного наследия Москвы.

Могильный комплекс признан объектом культурного наследия Москвы. Это типовое надгробие «крест на голгофе».

«Специалисты уже разработали подробный проект будущих работ по сохранению надгробия Дениса Денисовича Давыдова. Сначала реставраторы бережно демонтируют все каменные элементы, очистят поверхности от всех видов загрязнений, устранят дефекты и, главное, вернут на историческое место воссозданный мраморный крест, который был утерян», — сказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, мемориальную надпись тоже приведут в порядок. В конце реставраторы проведут монтаж элементов памятника и обработают их защитными составами. Проект работ согласован и будет контролироваться Мосгорнаследием.

Денис Васильевич Давыдов — герой Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант военный писатель и поэт. Его называют создателем жанра «гусарской лирики». В стихах он создает образ бравого вояки, воспевает быт гусарства, доблесть и любовь к отечеству. Во время войны он совершал успешные операции в тылу противника. Его сын дослужился до полковника и умер в 1867 году от оспы.