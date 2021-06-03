РИАМО - 3 июн. Гособвинитель столичной прокуратуры просит суд приговорить 31-летнюю женщину к 18,5 годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на 1,5 года за то, что она выбросила младенца с 13 этажа, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы

Уголовное дело рассматривает Московский городской суд. Трагедия произошла 4 декабря прошлого года. Подсудимая пришла в гости к подруге на ул. Летчика Ульянина. Пока мать ребенка вышла в другую комнату, обвиняемая взяла ее 3-месячную дочку на руки и выбросила из окна 13 этажа.

Во время предварительного следствия женщина сказала, что причиной преступления стал конфликт с матерью девочки. Далее обвиняемая сообщила, что у нее случилось обострение психического расстройства. После стационарной психолого-психиатрической экспертизы сделан вывод, что болезнь обвиняемая симулировала.

На текущий момент женщина находится под стражей.

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