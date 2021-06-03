РИАМО - 3 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов лично проверил ход осуществляемых работ по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в Звенигороде и обсудил важные моменты с подрядчиком, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках работы по ликвидации недостроев, самостроев и аварийных объектов в Звенигороде проводится снос двух зданий – аварийных домов № 11 и 13 по Нахабинскому шоссе.

В 2013 году объекты были включены в перечень многоквартирных домов, подлежащих расселению в рамках региональной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы», которая была реализована на Нахабинском шоссе в 2015 году. Порядка 170 человек – это около 70 семей – было расселено.

«Сегодня мы приступили к сносу уже давно расселенного дома №11 по Нахабинскому шоссе, посмотрели, как это происходит вживую. Соседний дом №13 уже практически разрушен – аварийное здание с 2015 года расселено. С того момента эта территория оставалась открытой, сюда могли забежать дети, школьники, поэтому помимо не самого эстетичного вида, здание еще и представляло опасность для здоровья», – рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что после сноса зданий власти выстроят работу с региональным оператором – весь мусор будет отсортирован и вывезен.

«До конца месяца мы с этой задачей справимся – здесь будет чистая площадка. Затем вместе с жителями обсудим, что на освободившемся участке можно организовать. Либо это будет парк, либо социальный объект – детский сад, музыкальная школа. Потому что в Звенигороде они в дефиците. Нужно добавлять сюда больше социальных объектов. Уверен, что именно таких перемен ждут местные жители», – сказал глава муниципалитета.

Иванов также добавил, что в Одинцовском городском округе выявлено порядка 120 недостроенных, аварийных и самовольных объектов. Правительством Московской области согласован план, который реализуется на территории муниципалитета. Так, на этой неделе был ликвидирован объект незавершенного строительства – гостиница «Осень», которая находится рядом с центром дзюдо в Звенигороде.

«Есть четкий и понятный план, согласованный с правительство Московской области. По этому плану мы эффективно движемся, активно работаем. Считаю, что у нас все получается – порядка 50 объектов в год мы либо сносим, либо достраиваем», – резюмировал руководитель муниципалитета.

Всего в 2021 году на территории Одинцовского округа было ликвидировано 25 объектов. На этот год также запланированы к сносу: самовольный объект в Мамоново по адресу Вокзальный тупик, 17, заброшенные очистные сооружения в Осоргино, расселенные аварийные дома в Звенигороде, самовольно построенный дом в Луцино, разрушенные объекты на улице Интернациональной в Одинцове.