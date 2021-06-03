РИАМО - 3 июн. В ночь со 2 на 3 июня глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов с рабочей инспекцией выехал на дороги Одинцова. Руководитель округа проверил качество проведенного ремонта дорожного полотна и то, как наносится разметка на улице Чикина и Можайском шоссе, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Провели сегодня инспекцию ремонта дорог в Одинцове. Все нешумные работы мы перенесли на ночное время, чтобы не мешать автомобилистам. В городе наносят разметку на готовые участки. На сегодняшний день уже завершен ремонт на участке дороги от Можайского шоссе до станции Сушкинская. Из дорожного полотна взяты пробы асфальта и направлены в лабораторию для испытаний», – рассказал Андрей Иванов.

Он добавил, что сейчас ведутся работы на улицах Неделина и Маршала Жукова в Одинцове, а также в селах Акулово и Ромашково. Подписаны акты о начале ремонта дорог в селе Саввинская Слобода.

Помимо этого, глава муниципалитета проверил качество ремонта дороги на Вокзальной улице в Одинцове. Здесь уложен асфальт на проезжей части, заменены бордюры и отремонтирован тротуар. Длина обновленного участка составила около 1 км – от начала 6-го микрорайона до библиотеки №2.

В Одинцовском городском округе 627 км автомобильных дорог местного значения – площадью 3,2 млн кв м. За последние 5 лет в порядок привели в общей сложности около 130 км автотрасс. В 2021 году в муниципалитете планируется отремонтировать 50,2 км дорожного полотна.