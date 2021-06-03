РИАМО - 3 июн. 35,5 млн пассажиров воспользовались станциями «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» Некрасовской линии столичного метро с момента их открытия два года назад, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Наиболее востребованной станцией стала «Некрасовка». За два года с нее начали свои поездки 23 млн человек.

Самая востребованная станция, как и другие упомянутые, находится на Некрасовской линии столичного метро, позволяющей разгрузить соседнюю Таганско-Краснопресненскую линию.

Для десятков тысяч пассажиров поездки стали удобнее и быстрее. Также по линии можно ехать в два раза дешевле.

В настоящее время там продолжается проект «Время ранних»: по рабочим дням с открытия станций до 7:15 и с 8:45 до 9:15 на поездки действует скидка.

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