РИАМО - 3 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход ремонтных работ в отделении «Почты России» по адресу: Городок-17, д. 4а, сообщает пресс-служба администрации округа.

Объект находится в муниципальной собственности, здесь запланировано провести устройство фасада и входной группы, выполнить ремонт стен, замену полов и инженерных коммуникаций. На время проведения работ жители могут воспользоваться услугами почтового отделения по временному адресу: Городок-17, дом 16. Как отметил руководитель муниципалитета, офис «Почты России» в поселке станет комфортным для посетителей и сотрудников уже к концу июля.

«Здание «Почты России» в Городке-17 уже устарело и технически здесь давно требовался ремонт. Единственное отделение почты на этой территории, поэтому мы по поручению губернатора Московской области приступили к работам. Сегодня посмотрели, как стартовал ремонт. Запланировано, что здесь будет перекрыта полностью крыша, приведены в порядок фасады, сделана внутренняя отделка помещений. После открытия обновленное отделение будет соответствовать тому стандарту, который мы согласовали вместе с «Почтой России», – рассказал Андрей Иванов.

Всего в Одинцовском городском округе провести ремонт необходимо в 26 отделениях с общей посещаемостью 6,8 тыс. человек в день. Из них в этом году будет отремонтировано 12, в том числе до конца августа – 3 офиса «Почты России», находящиеся в муниципальной собственности. Ежедневно через эти отделения проходит от 600 до 700 человек.

«Неудобное или старое помещение дополнительно раздражает людей. От этого нужно уйти. В почтовых доставках давно уже высокая конкуренция. Поэтому перемены необходимы и здесь. Ощутимые, которые почувствуют, не стоя в больших очередях», – резюмировал глава муниципалитета.