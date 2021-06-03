РИАМО - 3 июн. В четверг на региональной конференции «Единой России» избрали делегатов на XX съезд партии, который пройдет 19 июня, сообщил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

В составе делегации от Московской области — 23 человека.

«На съезде будут выдвинуты кандидаты от партии на выборах в Государственную думу, а уже на следующей региональной конференции мы определим список кандидатов на выборах в Московскую областную думу», — написал Брынцалов в своем Instagram-аккаунте.

Он пояснил, что основа списков — это результаты предварительного голосования. Лидеры и станут кандидатами от ЕР.

«Еще раз хочу сказать спасибо всем жителям Подмосковья за активное участие в партийных праймериз. Впереди много совместной работы для развития нашего региона!» — заключил Брынцалов.

Процедура праймериз ЕР проходила с 24 по 30 мая. В предварительном голосовании в очной и электронной форме приняли участие более 700 тыс. жителей Подмосковья. По итогам праймериз будут сформированы списки кандидатов от «Единой России» на предстоящие выборы различного уровня.