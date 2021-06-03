РИАМО - 3 июн. В столице в районе Люблино в эксплуатацию ввели жилой дом по программе реновации, новостройка находится по адресу: ул. Краснодонская, д. 48, сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

«Переселение в новостройку начнется в этом году. Всего же в этом году в Люблине передадут под переселение восемь жилых домов, в том числе в ближайшее время - три жилых дома», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что новые квартиры в районе Люблино получат жители 152 сносимых домов. Для начала переселения подобраны 17 стартовых площадок, строится пять жилых домов.

В двухсекционной новостройке находится 224 квартиры, суммарная площадь которых составляет порядка 11,9 тыс. кв. м. Фасады здания облицованы отделочным кирпичом, также на них находятся короба для кондиционеров. Балконы новостройки планируется остеклить.

Первые этажи здания останутся нежилыми, их отдадут под объекты социального, коммерческого и культурного назначения.

В вестибюле жилой части каждой секции новостройки находятся колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона для размещения почтовых ящиков. В первой секции размещены два лифта грузоподъемностью в 400 и 1 тыс. кг, а во второй – два лифта на 1 тыс. кг и один на 400 кг. Лифты оборудованы визуальными и тактильными средствами информации.

Также здание оснащено системами охраны входа, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией, видеонаблюдением.

Придомовая территория озеленена и благоустроена. Также оборудованы площадки - детская и спортивная. Машиноместа обустроены на открытой плоскостной стоянке и подземной парковке.

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