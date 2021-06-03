РИАМО - 3 июн. Полиция проводит проверку по факту разбойного нападения, произошедшего в одной из квартир в столичной Коммунарке, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

В разбое подозреваются рабочие, которые делали ремонт в этой квартире. Известно, что 2 июня в квартире на 6-й Радиальной улице двое мужчин угрожали хозяину квартиры предметом, похожим на нож. Они связали его электрическим проводом, заклеили рот скотчем, избили и забрали 140 тыс. рублей, а также документы и телефон. После этого скрылись. Материальный ущерб устанавливается.

Нарядом скорой помощи пострадавшего доставили в больницу. Там ему поставили предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины мягких тканей головы и лица. После оказания помощи пострадавшего отпустили.

Полиция проводит проверку.