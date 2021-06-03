РИАМО - 3 июн. Утверждены правила землепользования для строительства производственного комплекса на Малинской улице в Зеленограде, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, на участке площадью 2,1 га хотят построить здание площадью около 31 тыс. кв. м.

Анастасия Пятова добавила, что тут могут разместиться промышленные предприятия и объекты связи.

Участок свободен от застройки. После внесения изменений в ПЗЗ участок могут выставить на торги.

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