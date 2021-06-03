РИАМО - 3 июн. Свыше 216 тыс. москвичей поучаствовали в голосовании на платформе «Активный граждан», посвященном развитию проекта «Спортивные выходные», в рамках которого они выбрали гостей для тренировок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Кроме знаменитостей, которых нужно пригласить на тренировки, участники голосовали за предпочтительные темы занятий, а также их форматы.

35,5% граждан считает, что гостями проекта должны стать известные спортсмены, еще 16% отдали предпочтение музыкантам и эстрадным исполнителям, почти 15% голосов пришлось на артистов театра и кино, 10,11% голосовали за радио- и телеведущих, еще 6,69% отдали блогерам, а предпринимателям – 5,86%. Затруднились с ответом 9,9% москвичей. Своими вариантами ответа поделились свыше 3 тыс. человек.

Голоса за дополнительные онлайн-мероприятия распределились следующим образом: интеллектуальные игры – 22,56%, тренинги – 22,19%, индивидуальные онлайн-тренировки – 21,06%, кинопоказы – 12,43%, лекции – 9,87%. Затруднились с ответом 11,54% горожан. Идеи предложили свыше 1 тыс. респондентов.

Кроме того, столичные жители выбрали темы дополнительных онлайн-занятий, среди которых тема правильного питания – 34,06%, «Саморазвитие и мотивация» – 28,88%, «Секреты чемпионов» – 16,55%, «История спорта» – 10,36%. 5,71% москвичей посчитали, что темы занятий нужно выбирать специалистам, еще 4,03% горожан затруднились с ответом. Предложили свои идеи свыше 1 тыс. человек.

«Спортивные выходные» — это бесплатные тренировки, проходящие в парках города в рамках проекта «Здоровая Москва». Организаторы мероприятия: департамент спорта Москвы и с центры госуслуг «Мои документы». Участниками проекта становятся не только горожане, но и знаменитости.