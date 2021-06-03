РИАМО - 3 июн. На текущий момент за общественное место для установки экопунктов в Подмосковье проголосовали порядка 9 тыс. жителей региона, они поучаствовали в опросе на портале «Добродел», сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Опрос за выбор места для экопунктов, в рамках которого можно голосовать за торговые сети, дворы, общественные пространства, учреждения образования и транспортную инфраструктуру, продлится до 15 июня, участвовать в нем можно по ссылке.

«До окончания голосования - менее двух недель. Мы приглашаем жителей продолжить выбирать наиболее удобные для них общественные места для установки экопунктов. Каждый житель Подмосковья, сдав пластиковую бутылку и алюминиевую банку в автомат, получить баллы или купоны, которые можно будет потратить в магазинах или ресторанах быстрого питания», - сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Вторичное сырье, которое собирается в экопунктах, направляется на переработку. Появление первых автоматов планируется в Подмосковье уже в июле. Согласно поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, в этом году в Подмосковье установят 900 экопунктов.

Реформа по обращению с отходами реализуется в Подмосковье начиная с 2019 года. На текущий момент активное участие жителей области позволило направить на вторичную переработку свыше 3 млн т отходов.

В настоящее время в Московской области работает десять высоко технологичных комплексов по переработке отходов, они действуют в рамках создания комплексной системы по обращению отходов. Эта система основывается на раздельном сборе коммунальных отходов и направлена на увеличение доли тех, что перерабатываются, представляя собой одну из главных целей нацпроекта «Экология».

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