РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Площадь крупного пожара в Подольске составляет 3 тыс кв м, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации округа.

В четверг в 16:40 на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о возгорании в микрорайоне Климовск, улица Ленина, дом 1. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны Подольского пожарно-спасательного гарнизона.

К 19:00 площадь пожара составила 3 тыс кв м.

Два вертолета к этому времени прилетали уже 16 раз и сбрасывали каждый раз по 1,5 т воды.