РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Глава Подольска Николай Пестов взял на контроль проблему с возобновлением подачи горячей воды в дома ЖК «Весенний», сообщили в пресс-службе администрации округа.

12 мая была остановлена котельная ООО «Столичный паркинг», которая обслуживает два многоквартирных дома в поселке Сосновый Бор (ЖК «Весенний»). Основной причиной ее остановки является долг ООО «Импульс» — управляющей компании ЖК «Весенний» — перед ресурсоснабжающими организациями. Надзорными органами проводятся соответствующие проверки.

В ежедневном режиме администрация округа контролирует ход исполнения рекомендаций по оплате долга с использованием заемных средств. В настоящее время договор займа проверен, оформляются приложения к нему. Данная проблема находится на контроле у Пестова.

Договор аренды на котельную 1 июня был продлен, администрация оказывает содействие и контролирует подписание договора с поставщиком газа. Как только это будет сделано, появится возможность возобновления работы котельной и подачи горячего водоснабжения в ЖК «Весенний».