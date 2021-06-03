РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Для тушения крупного пожара на заводе по переработке пластика в Подольске используют 13 единиц спецтехники и два вертолета, возгорание ликвидируют 43 человека, сообщили «РИАМО в Подольске» в администрации округа.

Горят помещения ООО «Юнион», которое занимается сбором и переработкой пластика.

Спецтехнику используют для разбора пластикового сырья с целью предупреждения распространения пожара.

К 18:54 вертолеты прилетали уже 14 раз и каждый раз сбрасывали по 1,5 т воды.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Информации о пострадавших нет.