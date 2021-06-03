РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Всероссийский информационный портал культура.рф составил рейтинг активности учреждений культуры за май, в нем городской округ Люберцы вошел в топ-10 самых активных подмосковных муниципальных образований. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Округ занял третью строчку: из 15 заявленных на портале учреждений культуры 12 проявили активность, анонсировано 287 мероприятий.

Лидером рейтинга стал городской округ Домодедово. Вторую строчку заняли Луховицы.

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