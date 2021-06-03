РИАМО - 3 июн. В Москве до конца 2021 года могут завершить работы по реконструкции 10 бывших советских кинотеатров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.
Он отметил, что к началу 2021 было завершено строительство 8 районных центров – «Ангара», «Эльбрус», «Будапешт», «Рассвет», «Нева», «Марс», «Высота» и «Саяны».
Всего за счет частных средств в Москве по масштабной программе реконструкции бывших советских кинотеатров реконструируется 39 объектов.
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