РИАМО - 3 июн. В Москве до конца 2021 года могут завершить работы по реконструкции 10 бывших советских кинотеатров, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

«Сейчас продолжается реконструкция еще 22 бывших кинотеатров. По объекту «Варшава» планируется получить разрешение на строительство в июне-июле этого года. До конца года инвестор планирует достроить 10 бывших кинотеатров», – сказал Бочкарев журналистам в кулуарах 26-й Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва.

Он отметил, что к началу 2021 было завершено строительство 8 районных центров – «Ангара», «Эльбрус», «Будапешт», «Рассвет», «Нева», «Марс», «Высота» и «Саяны».

Всего за счет частных средств в Москве по масштабной программе реконструкции бывших советских кинотеатров реконструируется 39 объектов.

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