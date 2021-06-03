РИАМО - 3 июн. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил готовность праздничных площадок к Пушкинскому фестивалю, посвященному 222-летию со Дня рождения русского поэта, сообщает пресс-служба администрации округа.

Традиционный Пушкинский фестиваль пройдет 5 и 6 июня в усадьбах Большие Вязёмы и Захарово, а также на территории Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина.

«В усадьбах Большие Вязёмы и Захарово 5 и 6 июня пройдет наш традиционный творческий фестиваль в честь дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Мы постарались подготовить праздник, где будет интересно всем: семьям с детьми любого возраста, пенсионерам, школьникам и студентам. Вход, как и всегда, свободный. Гостей праздника ждут большой концерт, детские представления и театральные постановки, аттракционы, конкурсы, творческие мастер-классы, народные игры и забавы. Конечно, будут открыты и все музейные экспозиции», – рассказал Андрей Иванов.

Он также добавил, что во время проведения фестиваля будут работать ярмарка и фермерский дворик, где гости смогут приобрести натуральные продукты, сувениры на память и просто перекусить.

«Пушкинский фестиваль называют главным культурным событием начала лета в Подмосковье. Сегодня лично проверил готовность всех площадок к приему гостей», – резюмировал глава муниципалитета.

Площадка «Усадьба» 5 июня:

14.00 – Сеанс неспешного чтения с поэтом и переводчиком Марией Фаликман: «В третьем тысячелетье...»: Пушкин глазами российских и британских поэтов нашего времени.

15.00 – Сеанс литературной импровизации «Египетские ночи». Модератор – писатель и поэт Анна Аркатова.

17.30 – Сеанс неспешного чтения с программным директором Института книги, профессиональным читателем Александром Гавриловым: Три автора романа «Евгений Онегин».

Парковая территория

12.00 – 19.00 – Театрализованное шествие по территории парка. Фотоквест «Лукоморье». Пленер «Рисуй акварелью». Мастер-классы по рисованию и каллиграфии. Крокет, бадминтон, воздушные змеи, городки и другие игры из сундуков.

Главная сцена

12.00 – Московский областной государственный театр юного зрители. Спектакль-сторителлинг «Повести Белкина».

16.00 – «Комедия о театре». Спектакль. Театральный проект «Заячий стон» с участием артистов театра «Ленком им. Марка Захарова».

18.30 – «Посвящение Пушкину». Романсы пушкинской поры в исполнении народной артистки России, солистки Большого театра Ирины Долженко, студентов Академии музыкальной культуры имени Гнесиных.

19.30 – Спектакль по мотивам сказок А.С.Пушкина. Постановка уличного театра «Эскизы в пространстве».

20.00 – «Самый быстрый Онегин» с Александром Гавриловым.

20.15 – «Онегин блюз». Ироническая драма по мотивам романа А.С.Пушкина с участием Игоря Скляра, Игоря Бутмана, Николая Дорожкина, Олега Полпудина, Юлии Винниковой, Сергея Мазура, Максима Доронкина, Анастасии Федоренко, Владислава Алмакаева.

Усадьба Захарово 6 июня:

10.00 – Начало праздника - Большая поляна. Выступление народных хоровых и фольклорных коллективов, игры пушкинского времени, хороводы, экскурсии, выставка работ художников и мастеров прикладного искусства, аттракционы, праздничная торговля.

12.00 – Торжественное открытие праздника. Приветствие участникам праздника - Большая поляна.

11.00-15.00 – Большой праздничный концерт мастеров искусств - Большая поляна. Выступление профессиональных ансамблей, солистов. В программе арии из опер, романсы на стихи Пушкина.

11.30-15.00 – «Пушкин и дети». Детские театрально-музыкальные представления.

11.30-12.30 – «Пушкинский венок». Концертные программы на территории усадьбы.

11.30-15.00 – «Поэты – Пушкину». Выступление поэтов и писателей. Свободный микрофон - у памятника А.С. Пушкину.

Усадьба Вяземы

9.00 - Богослужение в церкви Преображения.

10-00 - 18.00 - Экскурсии по парку и экспозициям музея.

12.00 - Семейный клуб сказок «У Лукоморья». Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Занятие с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Детский центр «Кот ученый».

Добраться в Захарово можно будет на электричке, которая идет в сторону Звенигорода. Путь от платформы до поляны займёт 6-7 минут. Также на электричке можно доехать до станции «Голицыно», а затем на автобусе № 22 до остановки «Захарово» – время в пути около 10 минут.