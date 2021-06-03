РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 3 июн. Рейд по выявлению нелегальных такси провели в Котельниках, всего выявили 12 нарушений, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В адрес главы городского округа Сергея Жигалкина обратился житель с просьбой провести рейд по проверке такси на улице Кузьминской.

В четверг сотрудники администрации совместно с сотрудниками Котельниковского отдела полиции и сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» выехали на место, чтобы выявить нарушителей ПДД и проверить таксистов на наличие лицензии для пассажирских перевозок.

В результате рейда было проверено 23 транспортных средства, выявлено 12 нарушений административного законодательства и эвакуировано 5 автомобилей.

Подобные рейды в городском округе проходят регулярно. При экстренных случаях жители могут обратиться по номеру 112.