РИАМО - 3 июн. Победителей архитектурного конкурса на разработку концепции домов по программе реновации объявят в ближайшее время, всего было подано 105 заявок из 17 стран мира, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

«Цель нынешнего конкурса – создание единой концепции, поиск нового визуального кода для районов, в которых проходит программа реновации. Участникам была поставлена задача выявить особенности площадок проектирования, сформировать их уникальный стиль, по которому жители смогут идентифицировать свой район», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что на рассмотрении жюри было представлено 105 заявок из 17 стран мира. В процессе отбора все претенденты были разбиты на подгруппы по критериям: опыт работы, портфолио, стилистика и другое.

«Во второй этап конкурса прошли 54 команды, в которых представлены, в том числе, архбюро с мировым именем. В рамках конкурса будет разработано 93 концепции. Каждая команда получила для разработки от одной до четырех площадок из 31 предложенной», — заключил Бочкарев.

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