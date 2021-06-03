РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. В городском округе Люберцы с 4 июня изменится расписание движения межрегионального маршрута №1232, сообщает пресс-служба администрации округа.

С 4 июня на маршруте «Мострансавто» №1232, который курсирует от микрорайона Зенино ЖК «Самолет» через метро «Некрасовка» до станции «Выхино», в будни начнет действовать новое расписание движения автобусов. Время работы на лето продлилось. Было - с 5:00 до 1:06, стало - с 5:00 до 1:35.

Интервал на «Некрасовке» останется такой же, на «Выхино» - с 10:15 станет 15 минут. Изменения затронут оба варианта движения: до метро «Выхино» и до метро «Некрасовка». Количество и класс автобусов останутся без изменений. Расписание на выходные будет прежним.

Заместитель главы Люберец по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Николай Покацкий пояснил, что новый график работы маршрута разработан с учетом текущей дорожно-транспортной обстановки и направлен на повышение комфорта пассажиров.

«Актуальное расписание движения автобусов размещено на остановочных пунктах 3 июня. Уточнить информацию также можно по номеру единой линии связи АО «Мострансавто»: 8(800)700-31-13. Просим пассажиров заранее планировать свой маршрут с учетом изменений в расписании», - добавил Покацкий.