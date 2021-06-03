РИАМО - 3 июн. Единый государственный экзамен по русскому языку в четверг прошел в Подмосковье в штатном режиме и без нарушений, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

«Сегодня в Подмосковье стартовал единый государственный экзамен по русскому языку. Испытания прошли штатно, без нарушений. В целях безопасности экзамен проводится в два дня - следующий состоится завтра, 4 июня», – сказала зампредседателя правительства Московской области - министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Она отметила, что это самый массовый экзамен в регионе, поэтому он проводится в 291 пункте.

Каклюгина подчеркнула, что все пункты экзаменации оборудованы по стандартам. В дни сдачи за ЕГЭ будут следить 804 общественных наблюдателя. При этом еще 565 специалистов наблюдают за проведением дистанционно.

Результаты экзамена станут известны не позднее 22 июня.

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