РИАМО - 3 июн. Единый государственный экзамен по русскому языку в четверг прошел в Подмосковье в штатном режиме и без нарушений, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
Она отметила, что это самый массовый экзамен в регионе, поэтому он проводится в 291 пункте.
Каклюгина подчеркнула, что все пункты экзаменации оборудованы по стандартам. В дни сдачи за ЕГЭ будут следить 804 общественных наблюдателя. При этом еще 565 специалистов наблюдают за проведением дистанционно.
Результаты экзамена станут известны не позднее 22 июня.
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