РИАМО - 3 июн. В 2022 году в ТиНАО на площади 5 га начнется строительство фондохранилища для 16 московских и 4 федеральных музеев, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

«Фондохранилище — это очень важный для нас объект. Большое фондохранилище, которое будет предназначено для хранения материалов экспозиции 20 музеев», — сказал Бочкарев журналистам в кулуарах 26-й Международной выставки архитектуры и дизайна АРХ Москва.

Он пояснил, что огромное количество экспонатов сейчас находятся в хранилищах, построенных давно. Устаревшие хранилища не позволяют качественно хранить и оберегать экспонаты, а также не позволяют с ними эффективно работать. Для этого и было принято решение о строительстве на территории новой Москвы современного объекта фондохранилища.

Бочкарев отметил, что комплекс будет состоять из 5 зданий, из которых 4 отведут для коллекций федеральных музеев и одно — для столичных музеев. Здания будут объединены единым стилобатом. Проектирование фондохранилища завершат до конца 2021 — начала 2022 года.

«Строительство предусмотрено в рамках АИП (Адресной инвестиционной программы Москвы - ред.). Также предусмотрено софинансирование строительства зданий для федеральных музеев из федерального бюджета», — заключил заммэра.