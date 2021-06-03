РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Сотрудники министерства социального развития Московской области проведут прием жителей Подольска в режиме видеоконференцсвязи 4 июня, сообщается на сайте администрации округа.

4 июня на базе общественной приемной исполнительных органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления Подольска состоится очередной прием граждан. В соответствии с утвержденным руководителем администрации губернатора Московской области графиком в этот день прием граждан проведут уполномоченные сотрудники министерства социального развития региона.

Прием будет проводиться в режиме видеоконференцсвязи с 10:00 до 13:00 по адресу: улица Кирова, дом 4 (1-й этаж, вход со стороны концертного зала). Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(496)755-57-00.