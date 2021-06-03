РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Два экскаватора в дополнение к вертолету МЧС и расчетам пожарных приступили к ликвидации возгорания на заводе по переработке пластика в Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Вертолет прилетал уже девять раза к 18:33 и каждый раз сбрасывал по 1,5 т воды. Также на пожар пригнали два экскаватора.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Информации о пострадавших нет.

Из-за пожара на улице Школьной образовалась пробка. Также крупные заторы отмечаются на улицах Ленина, Победы и Ихтиманская. Движение вручную регулируют сотрудники ГИБДД.

Видео пожара на промзоне в Подольске>>