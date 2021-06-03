РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Семи врачам из городского округа Люберцы вручили сертификаты на получение жилищной субсидии, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Второго июня в доме правительства Московской области состоялось торжественное вручение сертификатов врачам по программе «Социальная ипотека».
Он уточнил, что сертификаты получили четыре сотрудника ЛОБ: врач-рентгенолог Ольга Житникова, врач-невролог Дарья Романюк, врач-терапевт Светлана Фомина, врач-онколог Михаил Янкин, а также врачи станции скорой медицинской помощи: Наталья Уральская, Дмитрий Новиков и анестезиолог-реаниматолог МОЦОМД Сабият Ибрагимова.
«В Подмосковье эта мера поддержки появилась в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За это время сертификаты на социальную ипотеку получили 99 люберецких медиков», - подчеркнул Ружицкий.
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