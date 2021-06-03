РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Семи врачам из городского округа Люберцы вручили сертификаты на получение жилищной субсидии, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Второго июня в доме правительства Московской области состоялось торжественное вручение сертификатов врачам по программе «Социальная ипотека».

«Семь врачей из городского округа Люберцы стали обладателями сертификатов на получение жилищной субсидии в рамках программы Московской области «Социальная ипотека». Искренне поздравляю наших врачей! Желаю, в первую очередь, здоровья, семейного счастья, достатка, домашнего тепла и уюта! Спасибо за ваш самоотверженный труд! Будьте счастливы в новых квартирах и берегите себя», - отметил Ружицкий.

Он уточнил, что сертификаты получили четыре сотрудника ЛОБ: врач-рентгенолог Ольга Житникова, врач-невролог Дарья Романюк, врач-терапевт Светлана Фомина, врач-онколог Михаил Янкин, а также врачи станции скорой медицинской помощи: Наталья Уральская, Дмитрий Новиков и анестезиолог-реаниматолог МОЦОМД Сабият Ибрагимова.

«В Подмосковье эта мера поддержки появилась в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. За это время сертификаты на социальную ипотеку получили 99 люберецких медиков», - подчеркнул Ружицкий.