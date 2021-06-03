РИАМО - 3 июн. Предприятия и компании, договоренности с которыми были закреплены соглашениями в рамках ПМЭФ-2021, отличает высокая производительность и экспортный потенциал, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума на стенде Московской области было подписано около 40 соглашений с различными инвесторами. Среди них — инновационные, промышленные и пищевые предприятия, а также аграрии, сельхозпредприятия, Сбербанк, холдинг Mail.Ru и РЖД.

«Мы создаем рабочие места, привлекаем инвесторов. География широкая, это не только отечественные бизнесмены. У нас сегодня были и датчане, и австрийцы, и индийская компания. Все предприятия, которые реализуют свои проекты в Московской области — высокотехнологичные и производительные, они обладают экспортным потенциалом», — сказал Воробьев журналистам.

Губернатор отметил, что проекты, по которым были подписаны соглашения, будут реализованы в течение 2-3 лет.

«Мы здесь (на форуме - ред.) для того, чтобы дальше искать инвесторов. Привлекать на свою территорию самые разные компании», — подчеркнул Воробьев.

Особое внимание на форуме уделяют развитию туризма и инфраструктурных проектов, добавил глава региона.

«Туризм, который также важен для нашей области, набирает обороты. Индикатором можно считать новые 75 ресторанов McDonalds (соглашение подписано в четверг - ред.)», — резюмировал Воробьев.

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