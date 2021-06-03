РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 июн. Каратисты из Люберец в составе сборной Московской области завоевали 10 медалей различного достоинства на международном турнире по киокусинкай Moscow Cup, сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

Ежегодный турнир собрал порядка 700 спортсменов из 15 стран мира.

Люберецкие каратисты от 10 лет и старше в составе сборной Московской области завоевали 10 медалей. Так, первое место заняли Эмиль Айвазов, Вадим Колосов и Егор Первушин. Обладателями серебряных медалей стали Арман Симонян, Павел Садомов и Артём Русинов. Третье место - у Софьи Ворониной, Арсена Малхасяна, Влада Ковальчука и Леонида Федотова.