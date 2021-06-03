РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 июн. Вертолет МЧС приступил к тушению пожара на заводе по переработке пластика в Подольске, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».
Вертолет прилетал уже два раза к 18:11 и каждый раз сбрасывал по 1,5 т воды.
Пожару присвоили повышенный ранг сложности. В промзону на улице Ленина прибывают все новые и новые пожарные машины.
Информации о пострадавших нет.
Из-за пожара на улице Школьной образовалась пробка. Также крупные заторы отмечаются на улицах Ленина, Победы и Ихтиманская. Движение вручную регулируют сотрудники ГИБДД.
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