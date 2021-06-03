РИАМО - 3 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что все ограничения по коронавирусу на массовые мероприятия в столице могут снять к осени, сообщает «Интерфакс».

Мэр подчеркнул, что для снятия ограничений сперва необходимо сформировать коллективный иммунитет населения.

«Остались профилактические меры, все остальное мы уже давно (отменили - ред.), почти уже год как в нормальном движении работаем. Массовые мероприятия, это те ограничения, которые остались, скорее всего <...> где-то ближе к осени и будет (достигнут коллективный иммунитет и отмена ограничений - ред.)», — сказал Собянин.

Ограничения из-за пандемии на проведение массовых зрелищных мероприятий действуют в Москве с 2020 года. В текущем году ряд ограничений был смягчен.

За последние сутки в столице выявили 2876 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявили 1 189 357 случаев инфицирования.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что говорить о снятии Covid-ограничений в стране можно будет только после выработки иммунитета к инфекции у 60% россиян.

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