РИАМО - 3 июн. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что все ограничения по коронавирусу на массовые мероприятия в столице могут снять к осени, сообщает «Интерфакс».
Мэр подчеркнул, что для снятия ограничений сперва необходимо сформировать коллективный иммунитет населения.
Ограничения из-за пандемии на проведение массовых зрелищных мероприятий действуют в Москве с 2020 года. В текущем году ряд ограничений был смягчен.
За последние сутки в столице выявили 2876 случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии выявили 1 189 357 случаев инфицирования.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что говорить о снятии Covid-ограничений в стране можно будет только после выработки иммунитета к инфекции у 60% россиян.
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