РИАМО – 3 июн. Как поколение Z поменяло коммуникационные стратегии всего мира? Есть ли место образованию в Instagram и Telegram? Эти и другие вопросы обсудили эксперты с юными участниками ПМЭФ на дискуссии «Микроблогинг: потенциал инфлюенсеров в бизнесе и образовании», сообщает пресс-служба ГК «Просвещение».
«46 миллионов человек в России размещают в Инстаграм хотя бы одну публикацию в месяц, и эта аналитика еще не учитывает формат сторис. Вы уже являетесь тем небольшим медиа, которое транслирует информацию», — обратилась к участникам руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.
Среднестатистический россиянин проводит в интернете 7 часов 52 минуты в день, из которых 3 часа 23 минуты в социальных сетях. Больше 42% пользователей интернета в России говорят о том, что ищут информацию о бренде в социальных сетях. Еще в 2019 году аудитория смотрела на количество подписчиков и лайков, но теперь эта тенденция уходит в прошлое, считает Ирина Карих. Теперь мы обращаем внимание на визуал, язык общения, комментарии, охват от общего числа подписчиков и репосты.
Сами участники ПМЭФ Юниор могут стать микроблогерами. Проект «ТОПБлог» позволяет попробовать любому желающему свои силы в ведении Instagram. Учитывая растущее желание самой разной аудитории заявить о себе в соцсетях, организаторы не исключают возможности продлить проект. Решение о старте второго сезона «ТопБЛОГ» будет принято после объявления итогов 24-27 июня – партнером конкурса в направлении «Про образование» стала ГК «Просвещение».
Основатель бренда ZASPORT — официального экипировщика олимпийской команды России Анастасия Задорина рассказала участникам, как поддерживать реальных героев страны с помощью бизнеса:
Главным трендом современного продвижения основатель коммуникационного digital-агентства bQ Group и преподаватель ВШЭ Дмитрий Бескромный назвал клиентоцентричность — позицию, когда во главе угла оказывается сам человек, а не банальная задача продажи. Эксперт посоветовал участникам делать акцент на живых людях, организовывать больше интерактива и вовлекать читателей в сообщество: «Поколение Z изменило многое. С вами нужно выстраивать долгосрочную коммуникацию в перенасыщенном информацией мире».
Монетизация контента — один из ключевых вопросов, которые беспокоят блогеров. По словам наставника проекта «ТопБЛОГ» и основателя Высшей школы медиации Юлии Дубининой, у инфлюенсеров два основных варианта: продажа рекламы или создание собственного инфобизнеса — т.е. попытка научить аудиторию тому, в чем вы являетесь экспертом.
Второй вариант не всегда отличается качеством, что влияет на блог и позиционирование самого автора. «Например, наша школа родилась не потому, что появилась необходимость что-то продавать, а потому что была задача найти сообщников. Ваша цель — не заработать денег, а выйти на конкретную пользу для людей, ваших читателей», — отмечает Дубинина.
Создание сообщества вокруг ценностного продукта легло в основу выступления Дмитрия Гусева, основателя проекта «Веловод»:
Руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда рассказал слушателям о Telegram — канале коммуникации, который набирает обороты с начала пандемии. По данным эксперта, общее число пользователей Telegram превысило 500 млн человек, только русскоязычных каналов с более чем 200 подписчиков уже около 167,6 тысяч. Объем рынка рекламы в 2020 году в русском сегменте составил 12,8 миллиардов рублей.
«Новые каналы коммуникации подстраиваются под зумеров. Вы сами хотите выбирать, что читать и смотреть. Телеграм — это пуш-уведомления в вашем телефоне, которые падают, чтобы вы выбрали самые интересные. Мы все конкурируем за минуту вашего внимания», — прокомментировал Сергей Коляда.
«ПМЭФ Юниор» — мероприятие уникального формата, которое объединит школьников 14–17 лет, лидеров мирового бизнеса, государственных деятелей и представителей экспертных кругов для стимулирования межпоколенческого диалога. Организаторами и партнерами мероприятия стали Фонд Росконгресс, ГК «Просвещение», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Всероссийский конкурс «Большая перемена».
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