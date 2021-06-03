РИАМО – 3 июн. Как поколение Z поменяло коммуникационные стратегии всего мира? Есть ли место образованию в Instagram и Telegram? Эти и другие вопросы обсудили эксперты с юными участниками ПМЭФ на дискуссии «Микроблогинг: потенциал инфлюенсеров в бизнесе и образовании», сообщает пресс-служба ГК «Просвещение».

«46 миллионов человек в России размещают в Инстаграм хотя бы одну публикацию в месяц, и эта аналитика еще не учитывает формат сторис. Вы уже являетесь тем небольшим медиа, которое транслирует информацию», — обратилась к участникам руководитель молодежных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Ирина Карих.

Среднестатистический россиянин проводит в интернете 7 часов 52 минуты в день, из которых 3 часа 23 минуты в социальных сетях. Больше 42% пользователей интернета в России говорят о том, что ищут информацию о бренде в социальных сетях. Еще в 2019 году аудитория смотрела на количество подписчиков и лайков, но теперь эта тенденция уходит в прошлое, считает Ирина Карих. Теперь мы обращаем внимание на визуал, язык общения, комментарии, охват от общего числа подписчиков и репосты.

Сами участники ПМЭФ Юниор могут стать микроблогерами. Проект «ТОПБлог» позволяет попробовать любому желающему свои силы в ведении Instagram. Учитывая растущее желание самой разной аудитории заявить о себе в соцсетях, организаторы не исключают возможности продлить проект. Решение о старте второго сезона «ТопБЛОГ» будет принято после объявления итогов 24-27 июня – партнером конкурса в направлении «Про образование» стала ГК «Просвещение».

Основатель бренда ZASPORT — официального экипировщика олимпийской команды России Анастасия Задорина рассказала участникам, как поддерживать реальных героев страны с помощью бизнеса:

«Миссия нашего бренда — поддерживать отечественных спортсменов. Мы сделали печальный вывод, что наша страна не знает своих героев, даже если у них по 10-12 золотых медалей и большое спортивное будущее. У спортсменов нет менеджеров и директоров, которые помогут им с пиаром. Мы сами приглашаем их на мероприятия, фотосессии. Более того, к нам обращаются издания, федерации, фонды, премии, а мы становимся посредниками в этом продвижении».

Главным трендом современного продвижения основатель коммуникационного digital-агентства bQ Group и преподаватель ВШЭ Дмитрий Бескромный назвал клиентоцентричность — позицию, когда во главе угла оказывается сам человек, а не банальная задача продажи. Эксперт посоветовал участникам делать акцент на живых людях, организовывать больше интерактива и вовлекать читателей в сообщество: «Поколение Z изменило многое. С вами нужно выстраивать долгосрочную коммуникацию в перенасыщенном информацией мире».

Монетизация контента — один из ключевых вопросов, которые беспокоят блогеров. По словам наставника проекта «ТопБЛОГ» и основателя Высшей школы медиации Юлии Дубининой, у инфлюенсеров два основных варианта: продажа рекламы или создание собственного инфобизнеса — т.е. попытка научить аудиторию тому, в чем вы являетесь экспертом.

Второй вариант не всегда отличается качеством, что влияет на блог и позиционирование самого автора. «Например, наша школа родилась не потому, что появилась необходимость что-то продавать, а потому что была задача найти сообщников. Ваша цель — не заработать денег, а выйти на конкретную пользу для людей, ваших читателей», — отмечает Дубинина.

Создание сообщества вокруг ценностного продукта легло в основу выступления Дмитрия Гусева, основателя проекта «Веловод»:

«Когда мы начинаем ярко говорить об идее, которую продвигаем и транслируем, всегда появятся единомышленники. Я вижу тренд на "успешный успех", попытки набрать подписчиков и лайки. Но на мой взгляд, правильная позиция — оставаться собой. Важно не количество, а качество аудитории, которое на вас подписано», — посоветовал Гусев.

Руководитель департамента коммуникаций АНО «Россия — страна возможностей» Сергей Коляда рассказал слушателям о Telegram — канале коммуникации, который набирает обороты с начала пандемии. По данным эксперта, общее число пользователей Telegram превысило 500 млн человек, только русскоязычных каналов с более чем 200 подписчиков уже около 167,6 тысяч. Объем рынка рекламы в 2020 году в русском сегменте составил 12,8 миллиардов рублей.

«Новые каналы коммуникации подстраиваются под зумеров. Вы сами хотите выбирать, что читать и смотреть. Телеграм — это пуш-уведомления в вашем телефоне, которые падают, чтобы вы выбрали самые интересные. Мы все конкурируем за минуту вашего внимания», — прокомментировал Сергей Коляда.

«ПМЭФ Юниор» — мероприятие уникального формата, которое объединит школьников 14–17 лет, лидеров мирового бизнеса, государственных деятелей и представителей экспертных кругов для стимулирования межпоколенческого диалога. Организаторами и партнерами мероприятия стали Фонд Росконгресс, ГК «Просвещение», негосударственный институт развития «Иннопрактика» и Всероссийский конкурс «Большая перемена».