РИАМО - 3 июн. Ключевыми областями для развития цифровизации в Подмосковье являются экономика и социальная сфера, они должны переходить в электронный вид в первую очередь, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Успехи оценивает человек. Когда из дома ты можешь записать своего ребенка в школу, когда ты можешь получить разрешительную документацию на строительство своего предприятия, завода или фабрики. Когда тебе автоматом, если положено, как многодетной или нуждающейся семье, приходят деньги», - сказал губернатор в эфире телеканала «Россия 24» на ПМЭФ-2021.

По его словам, масса документов в роддоме теперь оформляется в электронном виде, пока мама ребенка восстанавливается после родов. За 3-7 дней родители получают 7-11 услуг, за которыми раньше пришлось ходить во множество мест.

Воробьев рассказал, что сейчас в Подмосковье активно работают над цифровым удобством, о котором президент России Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию. Этим занят целый блок мощнейших программистов, которые пишут программы, учреждения региона и министры ведомств.

Губернатор отметил, что самым важным моментом является внедрение цифровых решений министрами.

Петербургский международный экономический форум проходит 2-5 июня. В 2021 году его деловая программа посвящена вопросам глобальной и отечественной экономики, социальным вопросам и развитию технологий. На стенде Московской области на форуме представлено семь региональных брендов и 100 кг местных сыров.

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