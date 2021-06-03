РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. В городском округе Красногорск 3 917 человек получают региональную социальную доплату к пенсии, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.

Это пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума.

Всего в Подмосковье получателями региональной социальной доплаты являются более 160 тыс. жителей.

«Доплата предоставляется неработающим пенсионерам, имеющим место жительства или пребывания на территории Подмосковья. На реализацию данной меры поддержки в региональном бюджете предусмотрено свыше 6 млрд рублей», – сказала заместитель председателя правительства Московской области – министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

По ее словам, региональная доплата составляет до 10 648 рублей.

Подать заявление на услугу можно как очно, обратившись в управление соцзащиты по месту жительства, так и через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Жители Красногорска по вопросам, связанным с условиями и порядком назначения региональной социальной доплаты к пенсии, могут обращаться по телефону горячей линии Красногорского управления соцзащиты: 8(498)602-19-26, добавочный 5.