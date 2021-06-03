РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 июн. В городском округе Красногорск 3 917 человек получают региональную социальную доплату к пенсии, сообщили в Красногорском управлении соцзащиты населения Минсоцразвития Московской области.
Это пенсионеры, чья пенсия ниже прожиточного минимума.
Всего в Подмосковье получателями региональной социальной доплаты являются более 160 тыс. жителей.
По ее словам, региональная доплата составляет до 10 648 рублей.
Подать заявление на услугу можно как очно, обратившись в управление соцзащиты по месту жительства, так и через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Жители Красногорска по вопросам, связанным с условиями и порядком назначения региональной социальной доплаты к пенсии, могут обращаться по телефону горячей линии Красногорского управления соцзащиты: 8(498)602-19-26, добавочный 5.
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